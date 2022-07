Marvel kalenteroi tulevia elokuvia ja sarjojaan aina vuoteen 2025 saakka – kuudes vaihe päättyy kahteen Avengers-leffaan

Marvel kalenteroi San Diegon Comic-Con-messuilla tulevia elokuvia ja sarjojaan aina vuoden 2025 loppuun saakka.

Meneillään olevaa neljättä vaihetta voi kutsua jatkossa nimellä Multiverse-saaga. Tämä saa päätöksensä marraskuussa Black Panther: Wakanda Foreverin myötä. Viides vaihe starttailee ensi vuonna Ant-Man and the Wasp: Quantumanialla jatkuen siitä vuoden verran eteenpäin. Kuudes vaihe taas tuo kuvioihin Fantastic Fourin ja paketoidaan kahdella Avengers-rainalla vuoden 2025 lopussa. Black Pantherin ja She-Hulkin uudenkarheat trailerit voi katsastaa tämän uutisen lomasta.

Elokuvien väliin on ripoteltu tasaiseen tahtiin sarjoja, jotka saapuvat luonnollisesti Disney Plus -palveluun. Erikoismaininnan ansaitsee keväällä 2023 julkaistava Daredevil Born Again, jossa Charlie Cox ja Vincent D’Onofrio palaavat tuttuihin rooleihinsa.

Tarkempaa aikataulua voi tarkastella alta (Suomen ensi-illat yleensä pari päivää mainittuja Yhdysvaltain päivämääriä aiemmin):

Vaihe 4:

She-Hulk: Attorney at Law | 17.8.2023, Disney+

Black Panther: Wakanda Forever | 11.11.2022

Vaihe 5:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 17.2.2023

Secret Wars | kevät 2023, Disney+

Guardians of the Galaxy Vol. 3 | 5.5.2023

Echo | kesä 2023, Disney+

Loki, kausi 2 | kesä 2023, Disney+

The Marvels | 28.7.2023

Blade | 3.11.2023

Ironheart | syksy 2023, Disney+

Agatha: Coven of Chaos | talvi 2023, Disney+

Daredevil Born Again | kevät 2023, Disney+

Captain America: New World Order | 3.5.2024

Thunderbolts | 26.7.2024

Vaihe 6: