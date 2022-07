PS Storen kesäalennukset käynnistyivät – hinnoista pois jopa 75 prosenttia

PlayStation Storen kesäalennukset ovat paraikaa käynnissä, totuttuun tapaan hurjin alennusprosentein.

Alennuskampanjaan on kelpuutettu tällä kertaa yli 2000 tuotetta, joista jokainen löytänee passelia pelattavaa tavallista huokeammin hinnoin. Esimerkiksi uudenkarhea The Quarry irtoaa 33 prosentin alennuksella normaaliin nähden, eikä ikisuosikki Grand Theft Auto V:n Premium Editionistakaan tarvitse pulittaa 15 euroa enempää. Star Wars Jedi: Fallen Orderin normaalihinnasta puolestaan on saksittu jopa 80 prosenttia lopullisen hinnan huidellessa alle kymmenen euron. Koko valikoimaa voi tutkailla suoraan PS Storesta, täältä.

Kesäalennukset jatkuvat elokuun 4. päivään saakka.

Lisää aiheesta: