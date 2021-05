Marvel paljasti kymmenen tulevan elokuvansa päivitetyt ensi-iltapäivämäärät – Ihmenelosten paluullakin kiusoitellaan jo

Marvel on lyönyt lukkoon tulevien kymmenen elokuvansa ensi-iltapäivämäärät.

Maailmalla jylläävä koronapandemia on pistänyt elokuvateollisuuden ahtaalle viimeisen reilun vuoden aikana. Päivämääriä on siirrelty ja uusia jakelustrategioita mietitty ja osaksi toteutettukin. Nyt tilanne tuntuisi rauhoittuneen sen verran, että Marvel uskaltaa lätkäistä uudet julkaisupäivät peräti kymmenelle elokuvalleen, näyttävän kollaasivideon kera. Huomionarvoista on myös, että uutisen yläreunan videolla paljastetaan päivämäärien lisäksi muutaman elokuvan lopullinen nimi – pientä Fantastic Four -kiusoittelua unohtamatta.

Alla uudet päivämäärät, jotka voivat toki hieman heitellä maasta riippuen: