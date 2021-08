Marvelin uutuussarja jossittelee vaihtoehtoisilla tapahtumilla – arvostelussa What If...?

Marvel Studiosin ensimmäinen animaatiosarja What If…? kietoutuu vahvasti Marvelin elokuvauniversumin (MCU) aiempiin tapahtumiin, vaikka se toimii myös täysin irrallisena kokonaisuutena leikkiessään ajatuksella rinnakkaisuniversumeista ja niiden varianteista.

Aika, avaruus, todellisuus

Multiversumi-teoria tuntuu olevan MCU:n neljännen vaiheen keskiössä. WandaVision raapaisi asian pintaa Lokin upotessa useiden varianttien loputtomaan, joskin kiehtovaan hullutteluun. 1970-luvun sarjakuviin perustuva What If…? jatkaa samalla tiellä, sillä animaation keskiössä ovat jossittelut vaihtoehtoisista tapahtumista. Puolen tunnin jaksoista koostuva kausi ottaa jokaisessa episodissa tunnetut tapahtumat käsittelyyn ja muokkaa ikonisten hahmojen aikajanaa. 70-luvun sarjakuvien aiheina oli esimerkiksi jossittelu Hämähäkkimiehen liittymisestä Ihmenelosten joukkoon.

Hawkeyen omaa sarjaa odotellessa.

Sarja päivittää ideat nykypäivään. Mukana on kymmenittäin tuttuja näyttelijöitä, kuten Samuel L. Jacksonin tulkitsema Nick Fury sekä Captain America: The First Avengerissa piipahtanut Stanley Tucci, mutta Scarlett Johanssonin ja Chris Evansin kaltaiset konkarit loistavat poissaolollaan. Kertojaäänenä toimii Jeffrey Wright. Ääninäyttelijöiden tunnistaminen vie ajoittain keskittymisen pois ruudun tapahtumista, varsinkin kun osa tähdistä on mukana ja osa ei. Muutama on myös alisuorittanut äänitysstudiossa, sillä esimerkiksi Guardians of the Galaxysta tuttu Michael Rooker kuulostaa vain huonolta kopiolta itsestään.

Ilman suurempia riskejä

Jaksoihin kannattaa hypätä mahdollisimman tietämättömänä tulevasta sisällöstä, sillä hauskan ja suhteellisen kevyen konseptin viihdearvo nojaa yllätyksellisyyteen. Kolmen jakson perusteella käsikirjoitukset eivät tosin ota kovinkaan kummoisia riskejä. Toki tapahtumat saavat uutta valoa ja perspektiiviä hahmojen agendojen muuttuessa, mutta lopputulos ei eroa kuitenkaan radikaalisti tuntemastamme. En kuitenkaan väitä, ettenkö naurahdellut Thanosin keskusteluille hänen maailmankatsomuksestaan.

Kapteeni Britannia...?

Ohjaajan penkillä istuu aiemmin elokuvien taustalla vaikuttanut Bryan Andrews. Hänen vastuullaan on ollut useiden MCU-leffojen toimintakohtauksien kuvakäsikirjoitukset – ja se myös näkyy. What If…? onkin parhaimmillaan ruudun täyttyessä taisteluista, räjähdyksistä ja hektisistä kohtauksista. Sulava ja näyttävä piirrosjälki toimii alusta asti, vaikka tyyli nojaakin suhteellisen perinteiseen – jopa tylsään – ulkoasuun. Hahmotkin näyttävät pääasiassa hyviltä, tosin seesteisemmät keskustelutuokiot eivät tarjoa yhtä uskottavaa jälkeä kuin Andrewsin erikoisala, toiminta.

Alkupala ennen pääruokaa

Marvelin logon ja tunnusmusiikin yhdistelmä, varsinkin majesteettinen loppu, nostavat nykyisin odotukset korkealle, kiitos Avengers: Endgamen, Lokin ja Black Widow’n kaltaisten onnistumisten. Kolmen jakson perusteella What If…? ei petä, mutta se ei toisaalta yllätäkään tarpeeksi. Tutut tapahtumat ja hahmot saavat uutta perspektiiviä vaihtoehtoisista tapahtumista, suurempaa vaikutusta tarinoilla ei tunnu kuitenkaan olevan MCU:n neljännen vaiheen kokonaiskuvaan.

Mukana on mieletön määrä tuttuja hahmoja.

On kuitenkin mukava todeta, että Marvelin sisältö toimii myös animaatiosarjan muodossa. Kevyttä viihdettä uutuuselokuvia odotellessa. Ja niitähän riittää seuraavaksi vuodeksi.

What If…? alkaa Disney+:lla 11. elokuuta. Uusi jakso ilmestyy viikottain.