Marvelin Eternals tunnelmoi Oscar-voittaja Chloé Zhaon visioilla – ensimmäinen kiusoittelutraileri julki

Marvel on julkaissut ensimmäisen trailerin Eternals-elokuvansa tiimoilta.

Eternals jatkaa Marvelin elokuvauniversumin neljättä vaihetta sitä ennen ilmestyvien Black Widow'n ja Shang-Chi and the Legend of the Ten Ringsin jälkeen. Mukaan on haalittu varsin nimekäs näyttelijäporukka aina Angelina Joliesta lähtien. Kuvioissa hääräilevät lisäksi muun muassa Kumail Nanjiani, Gemma Chan, Salma Hayek sekä Kit Harington. Ohjaajaksi on valikoitunut taannoin Nomadlandilla Oscar-pystilläkin palkittu Chloé Zhao.

Eternals on tarkoitus nähdä valkokankailla marraskuun 5. päivä.