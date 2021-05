Sonic Central -uutislähetys luvassa tänä torstaina – katsaus sinisen siilin menneeseen ja tulevaan

Sega järjestää Sonic Central -suoratoistolähetyksen 27. toukokuuta alkaen kello 19.00 Suomen aikaa.

Sonic Central tarjoaa ensimmäisen katsauksen joihinkin Sonic the Hedgehogin kolmannenkymmenennen juhlavuoden projekteihin, kumppanuuksiin ja tapahtumiin. Lähetystä voi seurata YouTuben ja Twitchin kautta.

Sega julkaisi myös fanivideon nimeltä Unstoppable, joka esittelee pelisarjan nostalgiaa osoittaen arvostusta siniselle siilille ja sen sukupolvia kattavalle inspiraatiolle. Videon on kehittänyt luova toimisto Liquid+ Arcade ja se seuraa useiden nuorten Sonic-fanien kokemuksia vuosikymmenten aikana.

Did someone say news?

Tune in at 9am PT on 5/27 for a first look at some of the projects, partnerships, and events for our #Sonic30th celebration! pic.twitter.com/rd4RpyVWFj

— Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) May 25, 2021