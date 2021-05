Promomateriaali paljastaa – Dying Light 2:sta saadaan lisätietoa torstaina

Puolalaisstudio Techland paljastanee pitkään odotetusta Dying Light 2:sta lisätietoa tällä viikolla. Pelin virallinen nimi näyttää olevan Dying Light 2: Stay Human.

Medialle jaetun promopaketin sisältä paljastui UV-taskulampun lisäksi kryptinen saatekirje ja piiloviestin sisältävä konseptikuva. Uutisen lopussa kuvia lehdistömateriaalista.

UV-valolla konseptikuvasta paljastuu tekstit "27th of May 9pm CEST", "Dying 2 know" ja "twitch.tv/techland".

Paketin sisältö vihjaa vahvasti, että pelistä saadaan lisätietoa torstaina 27.5. kello 22:00 Suomen aikaa. Jos zombikauhu kiinnostaa, niin suuntaa silloin Techlandin Twitch-kanavalle.