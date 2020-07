Microsoft lopettelee kahden Xbox-mallin tuotantoa – nyt panostetaan Series X:ään

Microsoft on aikeissa lopettaa Xbox One X:n sekä Xbox One S All-Digital Editionin valmistuksen, kertoo The Verge.

Nykyisen generaation Xboxeja on kuitenkin tarjolla jatkossakin, sillä Xbox One S -masiinaa liikahtelee liukuhihnoilta kauppoihin edelleen normaaliin tahtiin. Tiettyjen mallien pudottaminen valikoimista liittyy luonnolliseen prosessiin siirtää huomiota hiljalleen kohti seuraavan sukupolven Series X -konsolia. Kumpaistakin laitetta toki voi bongailla jatkossakin satunnaisesti kauppojen hyllyiltä näiden tyhjentäessä varastojaan.

Xbox Series X julkaistaan loppuvuodesta. Odotetun laitteen pelejä esitellään ensi viikolla, 23. heinäkuuta.