Henry Cavill kasasi peli-PC:n ja videoi kaiken

Henry Cavill on Teräsmies, Rivian Geralt, videopelihahmo, koirabloggaaja, Instagram-leipuri ja ilmeisesti tuleva Twitch-tähti.

Tänään Cavill julkaisi videon itsestään kokoamassa pelitietokonetta. Ammattimaisen työskentelyn taustalla soi Barry Whiten You're the First, the Last, My Everything.

"Tällainen materiaali ei ole kaikille.... katsojan harkintavaltaa suositellaan. Saatat nähdä paljon osia, joita et ole ennen nähnyt", kirjoittaa Cavill videojulkaisun kuvauksessa.

Otteen ammattimaisuutta ja asenneltavia osia voi arvioida alla olevalta videolta.