Monopoly GO! Star Wars -yhteistyö on nyt pelaajien saatavilla rajoitetun ajan

Monopoly GO! -pelaajat voivat nauttia Star Wars -sisällöstä seuraavien kahden kuukauden ajan.

Scopely on käynnistänyt Disneyn kanssa Star Wars -yhteistyön, joka tuo Monopoly GO! -peliin hahmoja ja tapahtumapaikkoja sekä The Skywalker Sagasta että The Mandalorian -sarjasta. Erikoistapahtuman kerrotaan perustuvan ”syvään ja kiehtovaan tarinaan”, jossa seurataan paikallista robottia Peg-E:tä sen jälkeen, kun hän vierailee Mr. Monopolyn elokuvateatterissa.

Monopoly GO! Star Wars -risteytys tuo mukanaan rajoitetun ajan 22 tarran albumin, joka kytkeytyy Star Wars -universumiin. Toukokuun 4. päivänä (May the 4th) pelaajat saavat lahjaksi ainutlaatuisen tokenin. Lisäksi tarjolla on useita muita teemanmukaisia lisäosia koko yhteistyön ajan.