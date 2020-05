Mortal Kombat 11:n tarina ei ole ohi – uusi lisäsisältö tuo mukanaan ystävyyttä, tuttuja hahmoja sekä Robocopin

NetherRealm Studios on julkistanut lisäsisältöpaketin Mortal Kombat 11 -mätkintäänsä. Nimen Mortal Kombat 11: Aftermath saanut kokonaisuus tuo mukanaan juonikuvioita, lopetusliikkeitä sekä tuttuja hahmoja. Kyseessä on ensimmäinen juonilisäri, jota pelisarjassa on koskaan nähty.

Tarina Aftermathissa jatkuu suoraan emopelin päätepisteestä, jota oheinen traileri hienoisesti spoilaakin. Tarjolla on tarinan lisäksi kolme uutta hahmoa, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella tuttuja. Ehkä suurin yllätys hahmokatraassa on elokuvista tuttu Robocop, joka saapuu pelattavaksi aiemmista peleistä tuttujen Sheevan sekä Raijinin kera.

Peli saa myös ilmaisen päivityksen, joka sisältää kaksi niin ikään aiemmista osista tuttua kenttää ja areenakohtaisia lopetusliikkeitä sekä uutukaisiin että jo tutuiksi käyneisiin taistelutantereisiin. Myös Friendship-lopetusliikkeet tekevät paluun.

Mortal Kombat 11: Afermath saapuu ladattavaksi päivämäärällä 26.5.