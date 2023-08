: KonsoliFIN tapasi Mortal Kombat -sarjan luojan Ed Boonin

Mortal Kombat on 30 vuotta vanha sarja, joka on tähän mennessä nähnyt ja kokeillut kaikenlaista. Siitä on olemassa TV-sarjoja, animaatioita, pari leffaa ja useita erilaisia kokeiluja pelien saralla, joista vain harvat ovat onnistuneita. Nyt maailmankuulu turpajuhla pistää kaiken uusiksi ja aloittaa koko homman alusta. KonsoliFIN kävi Gamescomissa tapaamassa Ed Boonia – miestä, josta kaikki lähti.

Get over here!

Ed Boonia hymyilyttää, vaikka väsymys onkin kova. Pian 60:ntä ikävuotta juhliva herra on saapunut paikalle Kölniin juhlimaan Mortal Kombat 1:sen lähestyvää julkaisua. Jetlagia pidetään loitolla kahvin ja cokiksen voimin, mutta edes unenpuute ei näytä hidastavan menoa. Ennen kuin olen edes kunnolla astunut huoneeseen, Boon on jo kättelemässä ja tiedustelemassa, mitä pidin sarjan uusimmasta osasta.

Lyhyestä virsi kaunis: olisin halunnut jatkaa pelaamista vielä monta tuntia putkeen.

Mortal Kombat 1 on uusi alku, eikä sitä voi painottaa tarpeeksi. Sarjan edellinen osa päättyi mielettömään cliffhangeriin, jossa Liu Kang nousi jumaluuteen ja päätti, että nyt saa leikki riittää.

Uudessa universumissa Shang Tsun on kylästä toiseen kiertävä helppoheikki, joka kauppaa surkeita rohtoja onnettomille ja epätoivoisille. Kung Lao ja Raiden elävät parhaina kaveruksina yksinkertaista elämää jossain päin Kiinan maaseutua. Missään ei näy merkkejä siitä kosmisesta taistosta, joka on määrittänyt tämän maailmankaikkeuden tähän mennessä.

Tarina lähtee vauhdikkaasti käyntiin, kun Kung Lao ja Raiden päättävät auttaa kylän majanpitäjää, jota paikallinen klaani öykkäreitä halua höykyttää. Ennen kuin herrat ehtivät päästää nokkeluuksia suustaan, Scorpion ja Sub-Zero ilmestyvät paikalle verenhimo mielessään.

"Tulette näkemään monta tuttua hahmoa täysin uusissa tilanteissa", Boon kertoo. "Liu Kang on pyyhkinyt pöydän täysin puhtaaksi."

Vanhoille Mortal Kombat konkareile uudet ystävyydet ja suhteet tulevat varmasti yllätyksinä. Kukaan hahmoista ei ole sellainen kuin muistaisi.

"Liu Kangin teoilla on suuri vaikutus. Me halusimme sanoa pelaajalle heti alusta alkaen, että tämä ei ole enää tuttua maaperää. Oli tärkeää, että jos olet täysin uusi tuttavuus pelisarjalle, joka ei ole tutustunut yhteenkään aiemmista 11 pelistä, voisit aloittaa tästä ja saada kaiken saman irti, mitä muutkin. Yksi pelin suurimpia teemoja on uudet alut."

Kahakka karkaa käsistä nopeasti, jolloin koko majatalosta tulee yksi iso taistelukenttä.

Meno on kuin parhaimmista Wuxia- ja Jackie Chan -elokuvista. Mutta sitäkin yllättävämpää on se, miten hauska peli on. Taistelussa Sub-Zeron kanssa Raiden joutuu väistelemään baaritiskillä notkuvaa vanhusta, jota nuorukaisten mättö ei voisi vähempää kiinnostaa. Mies jopa yrittää viilentää juomaansa Sub-Zeron loitsuihin!

"Halusimme tämän olevan kuin toimintaelokuva, jossa sinä pääset pelaamaan kaikki parhaimmat kohtaukset", Boon summaa.

Pop-kulttuuria ja korkeita potkuja

Sarjan aloittaminen alusta ei kuitenkaan tuntunut vaikealta. Isoimmat ongelmat olivat teknisiä.

"Uuden Unreal-pelimoottorin oppiminen ja siihen siirtyminen oli iso juttu", Boon kertaa. "Jouduimme sitä varten purkamaan koko kehitystapamme osiin."

Lopputulos on kuitenkin huikean näköinen. Hahmojen animaatiot ovat entistä monimutkaisempia, ja varsinkin älyttömän veriset hyökkäykset tuntuvat ottaneen taas askeleen eteenpäin. Yksi muistettavimpia Fatality-liikkeitä onkin Ninja Scrollista tuttu hyökkäys, jossa Kung Laon hattu halkaisee vihollisen kallon kahtia.

Boon kuitenkin kertoo, että viittauksia ei ole tehty vain viittausten vuoksi.

"Emme ole niin strategisia niiden kanssa. Me kaikki kasvoimme elokuvien parissa, joten teokset, kuten Enter the Dragon, Bloodsport, Aliens, Terminator ja Robocop, ovat kaikki meille tärkeitä. Me jatkuvasti vedämme vaikutteita niistä. Monet näistä hahmoista ovat jo olleet peleissämme!"

Samalla ei voi kuin miettiä, että miltä Mortal Kombatin kehitys tuntuu nyt, yli 30 vuotta myöhemmin. Onko hurmeisen toiminnan kehittämisessä vielä samaa hohtoa, kun se ei enää aiheuta samaa moraalista paniikkia kuin aiemmin?

"Meidän tavoitteemme ei koskaan ollut aiheuttaa protesteja tai kieltoja taidettamme kohtaan", Boon pohtii.

"Mutta päivän päätteeksi Mortal Kombat on juuri sitä, mitä se on. Se on ultraväkivaltainen toimintapeli, jonka fanit tietävät tasan tarkkaan, mitä ovat ostamassa."

Keskustelumme kääntyy itse pelialaan, joka on kasvanut ja muuttunut radikaalisti niistä ajoista. Nykyään väkivaltaiset pelit ovat tusinatavaraa. Ihmiset suuttuvat ihan muista asioista tätä nykyä.

"Amerikassa keskustelu lähti aikanaan liikkeelle siitä, että silloisella pelialalla ei ollut minkäänlaisia ikärajoja. Elokuvilla, musiikilla ja sarjakuvilla oli, mutta pelit eivät olleet tarpeeksi kypsiä siihen. Mortal Kombat tuli juuri siihen saumaan, että väkivalta alettiin huomaamaan peleissä", Boon summaa.

"Me emme koskaan olleet ikärajoja vastaan."

Verta ja lautapelejä

Yksi Mortal Kombat 1:sen isoimmista uudistuksista on sen Invasions-pelimoodi. Vaikka erilaiset sivutehtävät ja puuhastelut eivät ole sarjalle uutta, Invasions edustaa isompaa investointia yksinpelaamiseen kuin koskaan aiemmin.

"Yksinpelaaminen on ollut meille aina tärkeää, vaikka Mortal Kombat on sisimmässään kahden pelaajan jaettu kokemus", Boon sanoo.

"Mutta me tiedostamme, että joillekin pelaajille ajatus toista vastaan pelaamisesta vaikka verkon kautta on todella pelottava ajatus. Me halusimme antaa heille vaihtoehtoja, joista yksi on tietenkin tarinamoodi. Sen jälkeen mietimme, miten voisimme mennä vielä pidemmälle."

Invasions on lautapelimäinen seikkailu, jossa pelaaja taistelee erilaisia vihollisia ja haasteita vastaan suurella pelialustalla, jossa jokainen uusi koitos avaa erilaisia polkuja ja esineitä tulevaisuutta varten.

"Pelilauta on ihan massiivinen", Boon hehkuttaa. "Sen on tarkoitus olla monen korttelin pituinen ja tarjota monta, monta tuntia pelattavaa. Kaiken lisäksi jokainen koitos antaa mahdollisuuden päivittää hahmoa kevyillä roolipelimekaniikoilla."

Ensimmäisen kokeilun perusteella Invasions on koukuttava uusi tuttavuus, mutta siihen tutustuminen vaatii vielä enemmän aikaa. Lehdistölle näytetty alue sijoittui Johnny Cagen naurettavan prameaan kartanoon, jossa pimeyden voimat ovat päättäneet ottaa lunkisti. Taistelut ovat lyhyitä ja intensiivisiä, joissa osassa jopa ympäristö kääntyy pelaajaa vastaan.

Hahmoja voi vaihtaa lennosta ja uusia tuttavuuksia voi värvätä mukaan, mitä pidemmälle pelimoodi etenee.

"Invasions ei myöskään ole kerrasta poikki", Boon summaa. "Sen sisältö päivittyy kuuden viikon välein, jolloin pelaajat pääsevät löytämään uusia seikkailuja. Se tulee antamaan pelille pitkän iän, kun pelaajat tietävät, että päästessään loppuun seikkailu on vasta alussa."