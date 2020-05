The Last of Us Part II sai viimein uuden trailerin seitsemän kuukauden odotuksen jälkeen.

Paljon kohua herättäneen Naughty Dogin nimikkeen tarinatraileria ei pääse kommentoimaan YouTubessa, sillä sekä kommentit että tykkäys/ei-tykkäys-suhteen näyttäminen on poistettu käytöstä.

The Last of Us Part II julkaistaan 19. kesäkuuta yksinoikeudella PlayStation 4:llä.