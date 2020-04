Mortal Shell testaa mielenterveyttäsi ja sinnikkyyttäsi Souls-pelien henkeen

Indiestudio Cold Symmetryn tuleva nimike Mortal Shell on syvällinen toimintaroolipeli Dark Souls -hengessä.

Mortal Shell kertoo tarinaa pirstoutuneesta maailmasta, jossa ihmiskunnan jäänteet kuihtuvat ja lahoavat. Taistelu on strategista ja tarkoituksellista, sekä hyvin anteeksiantamatonta. Pelaaja jäljittää Pimeän Isän seuraajien ruumiita ottaakseen ne haltuunsa. Näiden sotilaiden kalmot ovat kuolevainkuoria, joiden vahvuudet ja tekniikat ovat pelaajan käytössä.

Mortal Shelliä on kehitetty enemmän tai vähemmän salassa parisen vuotta, ja studio heitti viimeinkin ilmoille virallisen julkistustrailerin. Julkaisupäivästä ei ole vielä tietoa, mutta suljettu beeta starttaa todennäköisesti lähitulevaisuudessa. Lisää informaatiota löytyy pelin viralliselta sivulta.

Katso synkän hirviösaagan esittelyvideo alta.

Test your sanity and resilience in a shattered world.







Watch the full trailer: https://t.co/M5UKs2usA4#indiedev #gamedev pic.twitter.com/Ji4FLCo6Gx

— Mortal Shell (@MortalShellGame) April 5, 2020