Hearthstonen korttisuunnittelijan mukaan oikeasti parhaasta kortista puhutaan vain harvoin – löi poistuvien settien tilastot pöytään

Blizzardin Hearthstone-korttipelin johtava korttisuunnittelija Dean Ayala paljasti Twitterissä keskeisimpiä tilastoja standard-pelimuodosta poistettavista seteistä.

Poistuvien settien voimakkaimmasta kortista ei tarvitse enää kiistellä, sillä Ayalan mukaan se on warriorin Town Crier.

"Pelaajat harvoin puhuvat Town Crierista, mutta se on selvästi voimakkaampi tekijä warrior-pakoissa kuin Zilliax on missään pakassa", Ayala kirjoittaa.

Paljon puhuttu Zilliax on voimakkaimpien korttien listalla kolmantena jääden myös SN1P-SN4APin taakse. Kolmikon tehosta huolimatta Blizzard ei koskaan päätynyt heikentämään niistä yhtäkään.

Ayala uskoo, että warrior-pelaajille tulee ikävä Town Crieria. Kuvakaappaus Hearthstonen verkkosivulta.

Poistuviin setteihin kuuluu myös useampia julkaisunsa jälkeen heikennettyjä kortteja. Niistä Ayala nostaa voimakkaimmaksi Giggling Inventorin, joka oli monien pelaajien makuun liian yleinen näky The Boomsday Projectin ensimmäisten kuukausien aikana.

Listan toisena ja kolmantena seisovat Baku the Mooneater ja Genn Greymane puolestaan saivat vuosi sitten kyseenalaisen kunnian olla ensimmäisiä ennen aikojaan standard-pelimuodosta poistettuja kortteja.

Ayalan mukaan kehittäjä ihmettelivät jälkikäteen keskenään, miksi he menivät julkaisemaan Giggling Inventorin alkuperäisessä muodossaan vain viiden manan hintaisena.

Ayala muistelee myös toissa vuoden menestyneimpiä pakkoja korostaen vain parillisen hintaisia kortteja käyttäneen paladinin ylivoimaisuutta. Hän kuitenkin toteaa, että ylivoimaansa nähden kyseinen pakka oli rikollisen alipelattu pelaajien keskuudessa.

Seuraava Hearthstone-vuosi käynnistyy tulevana tiistaina 7. huhtikuuta, kun Blizzard julkaisee Ashes of Outland -laajennuksen. Samalla studio poistaa The Witchwoodin, The Boomsday Projectin ja Rastakhan's Rumblen korttivalikoiman standard-pelimuodosta.

