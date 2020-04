Ammattijalkapalloilijat kohtaavat toisensa FIFA 20 -ottelussa – tapahtuman tuotto Unicefille

Kuuluisat jalkapalloilijat ottavat mittaa toisistaan Combat Corona -hyväntekeväisyysottelussa.

Huippupelaajat, kuten Gareth Bale, Daniel James ja Paulo Dybala, keräävät rahaa Unicefille koronaepidemian vastaiseen työhön pelaamalla FIFA 20:a toisiaan vastaan. Sunnuntain livestriimi kestää kuusi tuntia, ja mukana nähdään useita Valioliigan miehiä osallistumassa sekä antamassa haastatteluja. Striimin katsojilla on myös mahdollisuus voittaa jalkapalloaiheisia palkintoja. Isäntinä toimivat muun muassa Castro ja Spencer Owen.

FIFA 20 -mittelön ympärille rakentuva Combat Corona -striimi alkaa sunnuntaina huhtikuun 5. päivä kello 18.00 Suomen aikaa. Katso koko spektaakkeli Twitchissä.

Let's beat #Coronavirus!







We will be hosting a FIFA 20 charity stream to raise funds for those in need.







So far, @garethbale11 @lukeshaw23 @Daniel_James_97 @jpickford1 @masonmount_10 @rubey_lcheek @billygilmourrr @calvertlewin14 @kierantierney are involved.







Who else? 👇 pic.twitter.com/DsPpqKtr1C

— Combat Corona (@combatcorona) March 20, 2020