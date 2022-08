NES-aikakauden valioihin kuulunut Sunsoft palaa markkinoille muun muassa Mr. Gimmickin ja Ufouria: The Sagan voimin

Japanilaisyhtiö Sunsoft ilmoitti taannoisessa livestriimissä tulevaisuuden suunnitelmistaan.

8-bittisen aikakauden valioihin kuulunut julkaisijakehittäjä on tuttu muun muassa sellaisista nimikkeistä kuin Blaster Master, Batman, Journey to Silius, Spy Hunter ja Gremlins 2: The New Batch. Sunsoft on ollut viime vuosina maltillisesti pelien parissa mukana, mutta yhtiö päätti pitkän hiljaiselonsa viime jouluna tiedustelemalla faneilta, mitä klassikkonimikkeitä he mahdollisesti haluaisivat nähdä. Nyt hiljaiselo on päättymässä konkreettisesti, sillä Sunsoft on tuomassa tulevan talven ja ensi vuoden aikana ainakin neljä nimikettä moderneille alustoille, joista kolme on uudelleenjulkaisuja ja yksi pesunkestävä uusioversio.

Ikki Unite on moninpelillä höystetty uudelleenjulkaisu vuonna 1985 ilmestyneestä toimintapelistä, joka nähtiin ainoastaan Japanissa kolikkopelihalleissa sekä Nintendon Famicom-konsolilla. Nimikkeen pitäisi ilmestyä vuoden 2022 loppuun mennessä ja peliä pääsee testaamaan myös ennakkoon ilmoittautumalla suljettuun betaan Steamissa.

Superharvinainen NES-klassikko Mr. Gimmick saadaan sekin moderneille alustoille, sillä Gimmick! Special Edition -nimeä kantava uusiojulkaisu nähdään tulevan talven aikana. Kyseessä on tasohyppely, joka nähtiin NES-elinkaaren loppuvaiheessa ainoastaan Japanissa ja Skandinaviassa. Tulevassa versiossa nähdään uusina ominaisuuksina muun muassa saavutukset, time attack, vapaa lataus ja tallentaminen sekä kelausominaisuus. Audiovisuaalisesti teos näyttäisi olevan ennallaan ja fyysinen versio tekee sekin tuloaan, joskin aikataulua sille ei vielä paljastettu.

Viimeisenä paljastettiin ensi vuoden puolella julkaistava persoonallinen toimintatasohyppely Ufouria: The Saga, joka jäi 90-luvun alussa 8-bittiselle Nintendolle ilmestyessään japanilaisten, eurooppalaisten ja australialaisten huviksi. Vielä nimeämättömän uusioversion ohella Sunsoft kertoi myös ääniraitajulkaisuistaan, joiden on tarkoitus ilmestyä tämän ja ensi vuoden aikana.

Gimmick! Special Edition ja Ufouria: The Saga nähdään julkaisun koittaessa PC:llä, Xbox Onella, Switchillä ja PlayStation 4:llä, kun taas Ikki Unite nähdään ainoastaan PC:llä. Taannoisen presentaation ja Gimmick! Special Editionin trailerin voi tsekata alta.