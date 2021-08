Netflix julkaisi trailerin pian ilmestyvästä The Witcher -animaatiosarjastaan

Netflixin The Witcher: Nightmare of the Wolf esittäytyy uuden trailerin voimin.

The Witcher: Nightmare of the Wolf sijoittuu tosielämän näyttelijöin kuvattua sarjaa edeltävään aikaan. Sarjan parissa hääräilee osa samasta porukasta, etunenässään projektia vetävä Lauren S. Hissrich ja käsikirjoittaja Beau DeMayo. Käytännön toteutuksen takana on Legend of Korrankin työstänyt Studio Mir. Lisätietoja sarjan IMDB-sivustolta, täältä.

The Witcher: Nightmare of the Wolf ilmestyy Netflixiin elokuun 23. päivä.