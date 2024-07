Netflixin Terminator Zero -anime sai ensimmäisen kunnollisen kiusakkeensa

Netflixin tuleva Terminator Zero -anime sai ensimmäisen kunnollisen trailerinsa.

Heinäkuun alussa paljastetun kahdeksanosaisen sarjan äänirooleissa kuullaan ennakkotiedon mukaan ainakin Timothy Olyphantia (Justified, Deadwood), Rosario Dawsonia (Star Wars Ahsoka, Common Ground), André Hollandia (Moonlight, The Knick), Sonoya Mizunoa (House of the Dragon, Crazy Rich Asians) ja Ann Dowdia (The Handmaid's Tale, MASS). Tuotoksen animaation hoitaa japanilainen pitkän linjan animestudio Production I.G., joka on tuttu muun muassa Ghost in the Shell- sekä Neon Genesis Evangelion -elokuvista.

Alla olevasta kiusakkeesta voit katsastaa, millaista menoa 29. päivä elokuuta alkaen on luvassa.

