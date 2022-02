Nintendo Direct tarjoilee pian kosolti Switch-uutisia, joskin kotimaisittain ikävähköön aikaan

Nintendo on julkistanut tälle viikolle uuden Nintendo Direct -lähetyksen.

Noin 40 minuuttia kestävä presentaatio keskittyy pääasiassa vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla julkaistaviin Switch-konsolin peleihin.

Esitys pamahtaa katsottavaksi kello 0:00 keskiviikon vaihtuessa torstaiksi. Yökukkujat pääsevät katsomaan Directiä suorana esimerkiksi tämän linkin kautta.

Tune in at 23:00 CET on 09/02 for a #NintendoDirect livestream featuring roughly 40 minutes of information mainly focused on #NintendoSwitch games launching in the first half of 2022.

Watch it here 🎥: https://t.co/pc64oYDSjf pic.twitter.com/L5tHNOMzZ8

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 8, 2022