Dr. Dre rytmittää viimeisintä GTA Online -laajennusta – uusilla kappaleilla kyllästetty soittolista nyt Spotifyssä

Viimeisin GTA Online -laajennus The Contract tuo kuvioihin virtuaalisen Dr. Dren, vieläpä uuden musiikin kera.

GTA Online: The Contract vie pelaajansa jäljittämään Grammy-voittaja Dr. Dren kadonneita biisejä. Nyt kuusi uutta kappaletta sisältävä kokonaisuus Grand Theft Auto: The Contract by Dr. Dre on julkaistu myös suurimmissa suoratoistopalveluissa (Apple Music, Spotify). Vierailemassa poikkeavat ikonisen hiphop-tähden ohella ainakin Anderson .Paak, Eminem, Busta Rhymes, Snoop Dogg, Nipsey Hussle sekä Ty Dolla $ign.

Lisätietoja Rockstarin uutissivustolta, täältä.