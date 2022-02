Kohta Uncharted-filmin pääosassa nähtävä Tom Holland halajaa myös toisen videopelielokuvan päärooliin

Jos Marvel-elokuvien Hämähäkkimiehenä ja kohta elokuvateattereissa nähtävän Uncharted-elokuvan nokkamiehenä nähtävä Tom Holland saisi tehdä filmin mistä tahansa videopelistä, niin mikä se olisi? Tähän kysymykseen saatiin vastaus äskettäisessä GameSpot-sivuston haastattelussa.

Haastattelijan maalaama kysymys antaisi Hollandin käteen avoimen shekin, jolla tehdä elokuva mistä tahansa pelistä, ja jossa hän olisi itse jossain roolissa. Vastaus ei ole se ennalta-arvattavin.

"Haluaisin tehdä Jak and Daxter -elokuvan, ja minä näyttelisin Jakia", kertoo Holland viitaten PlayStation-konsolilla nähtyihin tasoloikkaseikkailuihin. "Mutta tekisin sen [A24-tuotantoyhtiön] kanssa, joten se olisi omituinen ja synkkä."

A24:n elokuvia ovat muun muassa The Lighthouse, Moonlight, Ex Machina, Room, Uncut Gems ja Hereditary - Pahan perintö.

"Haluaisin tehdä siitä todella omituisen näytellyn version Jak and Daxterista", kuului vastaus lisäkysymykseen siitä, olisiko kyseessä animaatio vai näytelty teos. Videoklipin haastattelusta voi katsoa alempaa.

Kyseessä on, ainakin tällä hetkellä, täysi mielikuvituksen tuote, mutta tulevaisuus näyttää mitä tuleman pitää. Sitä odotellessa voi katsoa Uncharted-peleihin perustuvan elokuvan viimeisimmän trailerin tästä uutisesta (klik).

Hey, @A24 and @Naughty_Dog. Tom Holland has a great video game adaptation pitch for you guys. pic.twitter.com/QKKbJYWedf

— GameSpot (@GameSpot) February 4, 2022