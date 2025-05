Nintendo kertoi yksityiskohtaisesti ilmaisista Switch 2 -päivityksistä, jotka tulevat kahteentoista Switch-peliin

Nintendo paljasti, että Switch 2 -konsolin julkaisun yhteydessä 5. kesäkuuta, kaksitoista olemassa olevaa Switch-peliä saavat ilmaisia päivityksiä.

Päivitykset tuovat uuden sukupolven ominaisuuksia suoraan pelaajille. Ne vaihtelevat GameShare-tuen lisäämisestä, jolla useita Switch-konsoleita omistavat pelaajat (olipa kyseessä Switch tai Switch 2) voivat pelata moninpeliä vain yhdellä kopiolla pelistä, aina tarkkuuden, ruudunpäivitysnopeuden ja HDR-tuen parannuksiin.

Päivityksen saavat muun muassa Super Mario Odyssey, Pokémon Scarlet & Violet, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sekä Captain Toad: Treasure Tracker. Esimerkiksi Super Mario 3D World + Bowser’s Fury tukee jopa neljän pelaajan GameShare-moninpeliä ja HDR-kuvaa. Kaikkien pelien tarkemmista päivityksistä voi lukea lisää Nintendon verkkosivuilta.

Lista peleistä, jotka saavat ilmaiset Switch 2 -päivitykset:

51 Worldwide Games

Arms

Big Brain Academy: Brain vs Brain

Captain Toad: Treasure Tracker

Game Builder Garage

New Super Mario Bros U Deluxe

Pokémon Scarlet & Pokémon Violet

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Nintendo ei ole vahvistanut, ovatko nämä ainoat Switch-pelit, jotka saavat päivityksiä Switch 2:lle. Lisää voi siis olla luvassa.

