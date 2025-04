Suomalainen Ubisoft RedLynx tuo Star Wars Outlaws -seikkailun Nintendo Switch 2:lle syyskuussa

Tähtien sota -fanien seikkailut saavat uuden ulottuvuuden tänä syksynä, kun Star Wars Outlaws julkaistaan 4. syyskuuta uudelle Nintendo Switch 2 -pelikonsolille.

Mukana on suomalaisille pelaajille erityisen mieluisa käänne: Switch-version kehityksestä vastaa kotimainen Ubisoft RedLynx -studio. Helsinkiläisellä tiimillä on vankka kokemus teknisesti haastavista projekteista, ja nyt he vievät Star Wars Outlawsin ensimmäistä kertaa käsikonsolille.

Viime syksynä PlayStation 5:llä, Xbox Series X/S:llä ja PC:llä julkaistu Star Wars Outlaws on sarjan historian ensimmäinen avoimen maailman toimintapeli. Pelaajat pääsevät ohjaamaan Kay Vessiä, joka navigoi galaksin vaarojen ja rikollisliigojen keskellä yhdessä uskollisen Nix-kumppaninsa kanssa. Pelin ytimen muodostavat a varuustaistelut, planeettojen tutkiminen ja moraaliset valinnat, jotka kaikki ovat tietenkin mukana myös Switch 2 -versiossa.

Ennen syyskuuta on luvassa vielä lisää toimintaa, kun Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune -tarinapaketti julkaistaan 15. toukokuuta. Kay Vess saa uuden tehtävän, joka vie hänet etsimään Khepi-haudan kadonneita rikkauksia yhdessä roistoretale Hondo Ohnakan kanssa. Lisäosa avautuu pelaajille, jotka ovat jo suorittaneet pääpelin tarinan. A Pirate’s Fortune sisältyy kausipassiin, mutta on ostettavissa myös erikseen.

Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune -tarinapaketin esittelyvideon voi katsoa alta.

