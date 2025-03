Nintendo paljasti oikein näyttelijöin toteutetun The Legend of Zelda-elokuvan ensi-iltapäivämäärän

Nintendon legendaarinen The Legend of Zelda on taipumassa elokuvamuottiin, ensi-iltapäiväkin on nyt selvillä.

Oikein näyttelijöin toteutetusta elokuvasovituksesta ei tiedetä vielä yksityiskohtia esimerkiksi näyttelijöiden osalta. Shigeru Miyamoton tiedetään kuitenkin olevan mukana tuottajan roolissa ja rahoittajina toimivat Sony Pictures Entertainment sekä Nintendo itse. Tuottajana toimii myös jokapaikanhöylä Avi Arad, joka tunnetaan muun muassa surullisenkuuluisan Borderlands-leffan, mutta myös monen pitämän Unchartedin takaa.

The Legend of Zelda -elokuva julkaistaan maailmanlaajuisesti maaliskuun 26. päivä, vuonna 2027.

Nintendolla on työn alla lisäksi jatkoa supermenestyneelle The Super Mario Bros. Movielle – senkin ensi-ilta on kalenteroitu jo huhtikuulle 2026.