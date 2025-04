Nintendon klassikkosarja saa jatkoa pitkän odotuksen jälkeen – Mario Kart World esittäytyy torstain Direct-lähetyksessä

Nintendo esittelee tulevaa Mario Kart World -peliään torstain Direct-lähetyksessä.

Ajatelkaas, edellinen Mario Kart -pääsarjan peli on reilun kymmenen vuoden takainen Mario Kart 8, joka on sittemmin käännetty Wii U:n ohella myös Switchille. Jatkoa on vihdoin tulossa, vieläpä heti Nintendo Switch 2:n kesäkuisen julkaisun yhteydessä.

Astetta avoimempiin maisemiin kurvaileva Mario Kart World on siis pääosassa torstain Direct-lähetyksessä. Nintendon YouTube-tilin tai tämän uutisen loppuun upotetun videoikkunan äärelle on syytä virittäytyä kello 16:00 alkaen, Suomen aikaa tietenkin.

Nintendo Switch 2 ja Mario Kart World julkaistaan kesäkuun 5. päivä.