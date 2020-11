Sisäministeri Maria Ohisalo puolustaa nais- ja muita vähemmistöpelaajia

Maria Ohisalo on ottanut kantaa vähemmistöpelaajien asemaan.

Sisäministeri kirjoittaa vastaanottavaisen pelikulttuurin puolesta Peliviikon lähestyessä loppuaan. Hän antaa myös käytännön vinkkejä siihen, miten jokainen voi omalta osaltaan olla luomassa pelimaailmasta turvallisempaa paikkaa kaikille.

Ohisalon neuvojen mukaan voit esimerkiksi:

Puuttua pelimaailmassa kohtaamaasi vihamieliseen puheeseen naisia tai vähemmistöjä kohtaan.

Kutsua ystäviäsi pelaamaan heidän sukupuolestaan riippumatta.

Nauttia peleistä riippumatta siitä, mitä muut siitä ajattelevat.

Ohisalo muistuttaa myös, että Tampereen yliopiston Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö järjestää GameCult Talks: Discussing games in culture and society -tapahtumasarjan, jonka tavoitteena on edistää keskustelua pelikulttuurin yhteiskunnallisista näkökulmista. Ensimmäisessä tapahtumassa perjantaina 13. marraskuuta keskusteltiin yhdenvertaisuuden edistämisestä pelialalla, pelaajayhteisöissä ja pelinuorisotyössä.

Tämä on surullista, sillä pelikulttuuri voisi olla vastaanottavaista aivan kaikista taustoista tuleville pelaajille. Asenteet hidastavat myös naisten tietä e-huippu-urheilun pariin. 2/5 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) November 14, 2020