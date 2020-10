Se parempi tapa pelata Switchillä mobiilisti – testissä Horin mainio Split Pad Pro

Hori on valmistanut erilaisia ohjaimia ja muita lisälaitteita jo vuosia.

On ratteja, erikoisohjaimia, telineitä, koteloita ja ties sun mitä monille ja taas monille konsoleille sekä PC:lle. Sivustollammekin niitä on arvioitu useampia, viimeisimpänä viime viikon Super Mario Horipad Mini, yksinkertaisen toimiva ohjain. Kehuja satelee myös nyt, kun arvioon on päätynyt Switchin kanssa käytettävä Split Pad Pro -ohjain.

Sen puoliskot kytketään kiinni Switchin näytön molemmin puolin tuttujen Joy-con-ohjainten tapaan, mutta mobiilina pelattaessa pelikokemus on jopa kyseisiä kapuloita parempi.

Ylimääräisiä namiskoja tarjolla

Split Pad Pro eroaa Switchin omista Joy-con-ohjaimista monella eri tapaa, joista useampi vieläpä positiivisesti. Ulkoisesti ohjainpari on ihan passelin näköinen kokonaisuus, jonka ohjaintattien punainen väri on silmää miellyttävä tehoste. Muuten kyseessä on hitusen kolkompi ja "lisävarusteisen" näköinen setti. Kokoa laitteilla on Joy-coneja enemmän, joskaan painossa ei ole paljoa eroa. Horin vehkeet ovat kokoonsa nähden varsin kevyitä.

Summaten kyseessä on kuin täysikokoinen ohjain jaettuna Switchin kuvaruudun kummallekin puolelle. Kehuja pitää heti ensialkuun antaa kapuloiden napeille, tarkemmin sanottuna niiden koolle. Kaikki namiskat etualan nappuloista olkapainikkeisiin ovat isompia kuin Joy-coneissa, mikä tulee varmasti monelle isona plussana. Nintendon omissa vehkeissä kun nuo painikkeet ovat osalle hitusen liian pienoisia. Joy-coneista poiketen tarjolle on myös kunnollinen ristiohjain, mikä on myös varsin oiva asia. Plus- ja miinus-napit on vekkulin kumimaisia, mutta toimivat täsmälleen halutulla tavalla.

Kaikkien tuttujen ja turvallisten namiskojen lisäksi kummankin ohjainpuoliskon taustapuolella on täysin uusi ja ihmeellinen painike, johon voi asettaa omia toimintoja. Niiden ohella kummassakin kapulassa on Assign- ja Turbo-napit, joiden avulla pelikokemusta voi kehittää entisestään.

Kuin hansikas

Yksi oleellinen asia on se, miten Split Pad Pro istuu käsiin. Onkin varsin mukavaa siis, että lisälaitteen isompi koko on eduksi ja tassut saa aseteltua helposti kohdilleen. Kyseessä tosiaan on kuin perinteinen ohjain jaettuna kahteen osaan.

Takapainikkeet auttavat niin ikään käsien käytön kanssa. Niihin voi esimerkiksi sijoittaa jonkun muun etualan napin toiminnot, jotta peukaloita ei tarvitse irrottaa analogitateista nopeatempoisen pelailun tuoksinassa.

Turbo-painikkeet puolestaan toimivat kuten monissa muissakin ohjaimissa: sen avulla napin pohjassa painaminen toimii kuin sitä rämpytettäisiin oikein olan takaa. Animal Crossing: New Horizons -pelaajien ei tarvinne miettiä sopivaa käyttökohdetta kovin pitkään. Esineiden rakentaminen ilman jatkuvaa kyllä-napin painamista, kyllä kiitos.

Muutamat huomioitavat asiat

Split Pad Pro ei tarjoa kaikkia Nintendon omista Joy-con-ohjaimista tuttuja kommervenkkejä, sillä liiketunnistus, HD-tärinät, NFC-ominaisuudet ja IR-kamera ovat kaikki poissa. Tärinän puute on hienoisen harmillista, ja se voi olla joillekin pelaajille syynä olla investoimatta Horin tuotteeseen. Muista ominaisuuksista korkeintaan NFC-toiminnallisuuksia (Near-field Communication, muun muassa amiibojen lukemiseen) voisi Switchiä mobiilisti käytettäessä kaivata, mutta muut puutokset eivät ole suuri menetys.

Yksi huomattava asia Split Pad Prossa on, että sitä ei voi käyttää itsenäisenä kontrollerinaan ilman että puolikkaat ovat kiinni Switchissä. Näin ollen toista kapulaa ei voi antaa kaverille tassuun vaikkapa Mario Kart -moninpelisessiota varten. Kyseessä on puhtaasti yksinpelaamista varten suunniteltu kokonaisuus.

Ja mikäli asia mietityttää, niin lienee syytä mainita, että Switchin saa sujautettua telakkaansa Split Pad Pron ollessa kiinni.

Hyvä ohjain on hyvä ohjain

Hori ei ole ensimmäistä kertaa työstämässä ohjaimia, minkä myös huomaa. Split Pad Pro on varsin oiva ohjainvaihtoehto – täysikokoinen sellainen – käytettäväksi Switchin kanssa. Kyseessä on jopa Joy-coneja parempi tapa pelata mobiilisti, kiitos isompien namiskojen, ristiohjaimen ja hyvän istuvuuden.

Kunhan vain muistaa, että kapuloita ei voi käyttää irrallisena, vaan niiden paikka on konsolin näytön molemmin puolin.

Ainoa jäljelle jäävä kysymys on se, alkavatko analogitatit driftaamaan vasemmalle Joy-conien tapaan. Toivottavasti ei, tuskin, mutta siihen saadaan vastauksia vasta pidemmän ajan kuluttua. Siihen asti Split Pad Prota kehtaa suositella Switch-pelaajien kätösiin.