No More Heroes III viivästyy ensi vuoteen – syynä "tietty maailmanlaajuinen virus"

No More Heroes III viivästyy ensi vuoteen.

Pelin luoja Suda 51 tiedotti Twitterissä tänä aamuna Suomen aikaa, että vuoden 2020 haasteet ovat koronaviruksen myötä vaatineet veronsa ja täten No More Heroes III:n kehitys venyy vuodelle 2021.

I have a very important announcement to share today. pic.twitter.com/i4qTdNpYeD — SUDA51/須田剛一 (@suda_51) September 10, 2020

Samalla paljastettiin, että yksi The Boys -sarjakuvan luojista, Darick Robertson liittyy mukaan pelin tuotantoon kuvittajan roolissa. Osa hänen tuotoksistaan tullaan paljastamaan faneille ennen julkaisua.

Pelisarjan historia on jo varsin pitkä, sillä sarjan aiemmat osat julkaistiin Wiille vuonna 2008 ja 2010. Viime vuonna julkaistu sivuosa Travis Strikes Again: No More Heroes ei arvioista päätellen hirveästi lievittänyt odottamisen tuskaa.