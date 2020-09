Prince of Persia: The Sands of Time -uusioversio ilmestyi Uplayhin ja Amazoniin

Prince of Persian uusioversion tulemisesta on huhuiltu jo pitkään. Nyt Ubisoft näyttää itse vuotaneen pelin julkisuuteen.

Prince of Persia: The Sands of Time -uusioversion mainokset kuvineen olivat nähtävissä Ubisoftin omassa Uplay-palvelussa (Venäjän puolella). Samaan aikaan ilmestyi myös pelin listaus Amazoniin.

Pelin julkaisupäivä ja alustan tiedot paljastetaan virallisesti todennäköisesti myöhemmin tänään Ubisoft Forward -tapahtumassa.

Ubisoft Forwardia voi seurata suorana kello 22.00 alkaen YouTubessa. Esilähetys pyörähtää käyntiin tuntia aikaisemmin.

