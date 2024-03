Remedyn Control Ultimate Edition ja monta muuta maaliskuun Game Pass -lisäysten joukossa

Xbox on paljastanut maaliskuun Xbox Game Pass -lisäyksiään.

Kotimaisittain mielenkiintoisin tulokas lienee Remedyn Control, vieläpä kaikenkattavana Ultimate Edition -painoksena. Samaan pakettiin sisältyvät siis myös laajennukset The Foundation ja läheltä Alan Waken tarinaa liippaava AWE. Joukossa on myös PlayStation Studiosin julkaisema MLB The Show 24, joka tuttuun tyyliin saapuu hieman hassujen sopimuskuvioiden vuoksi myös Xbox-masiinoille.

Alla vielä kaikki julkistetut lisäykset päivämäärineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen.

5.3.

Warhammer 40,000: Boltgun (pilvi, konsoli, PC)

7.3.

12.3.

13.3.

14.3.

No More Heroes 3 (pilvi, konsoli, PC)

Lightyear Frontier (pilvi, Xbox Series S|X, PC) - Game Preview

19.3.

MLB The Show 24 (pilvi, konsoli)

Poistuvat 15.3.

Hardspace: Shipbreaker (pilvi, konsoli, PC)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (pilvi, konsoli, PC)

Shredders (pilvi, konsoli, PC)

Lisätietoja Xbox Wire -tiedotteesta, täältä.