WWE 2K22 pyrkii välttämään edellisen osan katastrofit – ensimmäinen kiusoittelutraileri julkaistu

WWE 2K22 julkistettiin ytimekkään kiusoittelutrailerin kera viikonlopun Wrestlemania-tapahtuman yhteydessä.

WWE 2K22 on sarjan ensimmäinen osa sitten WWE 2K20:n surkuhupaisan julkaisukatastrofin. Ylimääräinen kehitysvuosi onkin käytetty kokonaisuuden uudistamiseen niin pelimekaanisesti kuin visuaalisestikin. Jo Rey Mysterion tähdittämä trailerikin osoittaa, että ainakin hahmomalleissa on nähtävissä selkeää parannusta entiseen. Vaikutteita on haettu No Mercyn ja Here Comes the Painin kaltaisista painiklassikoista.

Visual Conceptsin kehittämä WWE 2K22 on tarkoitus julkaista kuluvan vuoden aikana. Alustoista ainakin PlayStationit ja Xboxit lienevät itsestäänselvyyksiä.