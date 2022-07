Nordisk Games osti Until Dawnin ja The Quarryn kehittäneen Supermassive Gamesin

Supermassive Games on päätynyt osaksi tanskalaisen Nordisk Gamesin studioarsenaalia.

Kauppoja hierottiin jo viime vuonna, jolloin Egmontin omistama Nordisk Games haali Supermassivesta haltuunsa 30,7 prosentin osuuden. Nyt yhteistyökuvioita on viety vielä astetta pidemmälle – aina täyteen 100 prosenttiin saakka.

Vuonna 2008 perustettu Supermassive Games työllistää paraikaa yli 250 kehittäjää. Studion viimeisin tuotos on The Quarry, mutta se suurin hitti lienee edelleen muutaman vuoden takainen Until Dawn.

Virallisen tiedotteen voi lukaista Nordisk Gamesin sivuilta, täältä.

Lisää aiheesta: