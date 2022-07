Epic Storen ilmaispelivalikoima vaihtuu torstaina – uusissa tulokkaissa tasohyppelyä ja D&D-strategiaa

Epic Games Storen ilmaispelivalikoima menee vaihtoon tuttuun tyyliinsä torstaina.

Viimeisen viikon verran ladattavissa ovat olleet KonsoliFINin arvostelustakin mukavat kolme tähteä napannut Killing Floor 2 sekä korttiropellus Ancient Enemy.

Huomisesta alkaen kovolle voi napta D&D-universumiin sijoittuvan Idle Champions of the Forgotten Realmsin lisäsisältöjä sekä Wonder Boy -klassikon varsin onnistuneesti uusiksi pistävän Wonder Boy: The Dragon's Trap -tasohyppelyseikkailun. Viimeksi mainittu oli Tero Lepistön mieleen peräti neljän tähden verran.

Lisätietoja ja tietysti niitä pelejä lataukseen Epic Games -kaupasta, täältä.