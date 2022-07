Cupheadin laajennus ilmestyi vihdoin lähes viisi vuotta emopelin jälkeen – ylsi siitä huolimatta heti miljoonamyynteihin

Cupheadin The Delicious Last Course -laajennus on yltänyt miljoonamyynteihin.

Vuonna 2017 julkaistun Cupheadin The Delicious Last Coursea on odoteltu pidemmän aikaa, aina muutaman viivästyksenkin verran. Projekteihinsa varsin kunnioitettavalla antaumuksella suhtautuva Studio MDHR voinee kuitenkin olla lopputulemaan tyytyväinen ainakin myyntilukuja katsellessa, sillä laajennuksen kerrotaan kelvanneen kuluttajille jo miljoonaan otteeseen – itse asiassa rajapyykki ylittyi jopa nopeampaan tahtiin, kuin Cupheadilla itsellään. Menestystä hehkutetaan Studio MDHR:n blogahduksessa, täällä.

Cuphead laajennuksineen on saatavilla PC:lle, Switchille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

