Ohjaajalegenda John Carpenter ylistää Assassin's Creed Valhallaa: "Uskomaton peli!"

Ohjaajaveteraani John Carpenter nautiskelee täysin rinnoin Assassin's Creed -sarjan uutukaisesta.

Kaukaiselta 60-luvulta saakka leffoja ohjannut Carpenter ylistää Twitterissä Valhallan olevan paluu sarjan erinomaisuuden lähteille. Vuonna 1948 syntynyt Carpenter kehuu erityisesti salamurhaajasaagan tuoreimman osan avointa maailmaa ja sen ympärille rakennettua pelattavuutta.

Carpenter on aiemminkin osoittanut olevansa pelimies henkeen ja vereen. Ohjaajan tiedetään tahkonneen ainakin Destiny 2:ta, minkä lisäksi mies on osallistunut muun muassa FEAR 3:n tarinan kynäilemiseen. Leffapuolelta Carpenterin ohjaustöistä voisi mainita esimerkiksi The Thingin, Big Trouble in Little Chinan sekä Escape from New Yorkin jatko-osineen. Lisää tärppejä voi haeskella vaikkapa IMDB-sivustolta, täältä.

