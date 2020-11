Opi havaitsemaan manipulaatiota ja valheellista tietoa verkossa psykologien kehittämän nettipelin avulla

Cambridgen yliopiston psykologit ovat kehittäneet selainpelin, joka ohjaa havaitsemaan valeuutiset ja muun väärän tiedon verkossa.

Medialukutaito ja -kriittisyys ovat oleellisia nykypäivän digitaalisessa tietotulvassa. Psykologian ammattilaisten kehittämän Harmony Square -nettipelin kerrotaan auttaneen koehenkilöitä huomaamaan poliittista manipulaatiota ja harhaanjohtavaa tietoa verkossa. Pelin suunnitteluun osallistui lisäksi muun muassa Yhdysvaltain ulkoministeriön alaisuudessa toimiva Global Engagement Center.

Harmony Squaren pääidea on toimia disinformaatiosta vastaavana johtajana ja sabotoida paikallisia vaaleja. Aseina ovat muun muassa väärän tiedon levittäminen netissä, trollaus, meemit ja botit. Vajaan kymmenen minuutin trollailusession voittaa sotkemalla vaalit mahdollisimman tehokkaasti.

Pelin opettavaisuus perustuu psykologian rokoteteoriaan, jonka mukaan altistuminen vähäiselle annokselle valeuutisten levittämiseen käytettyjä yleisiä tekniikoita antaa ihmisille paremmat valmiudet tunnistaa ilmiö. Tällöin väärä tieto on helpompi havaita ja siten jättää huomiotta tulevaisuudessa.

"Väärän tiedon kumoaminen sen jälkeen, kun se on jo lähtenyt leviämään, on kuin sulkisi karsinan oven, kun hevonen on jo karannut. Etukäteen kumoamalla pyrimme ennalta estämään valeuutisten leviämisen", kertoo Cambridgen tutkija Sander van der Linden.

Harmony Squarea voi pelata selaimella osoitteessa harmonysquare.game.