Mysteeriseikkailu Call of the Sea sai julkaisupäivänsä joulukuun alkuun

Toukokuun Xbox-esittelylähetyksessä vilahtanut Call of the Sea julkaistaan joulukuun 8. päivä.

Madridissa majailevan Out of the Blue -studion debyyttipeli Call of the Sea herätti esittelynsä aikaan huomiota omaperäisellä ulkoasulla ja tunnelmallaan. 1930-luvulle ajoittuvassa tarinassa seuraillaan tutkimusretkellä kadonnutta miestään etsiskelevää Norahia. Trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Call of the Sea julkaistaan PC:lle sekä Xbox Series S/X -konsoleille – vieläpä suoraan Game Pass -palvelun valikoimiin.