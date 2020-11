Pelko pois, Cyberpunk 2077 näyttää hyvältä myös konsoleilla – tarjolla runsaasti pelikuvaa kahdelta eri Xboxilta

CD Projekt Red on julkaissut useamman minuutin siivun Cyberpunk 2077 -pelikuvaa, vieläpä suoraan konsoleilta.

Aiemmin esitelty pelikuva on rullannut toistaiseksi yksinomaan PC-raudalla. Muun muassa tämän vuoksi erityisesti männä sukupolven konsoliversioiden on huhuiltu olevan yksi syy Cyberpunk 2077:n lukuisiin viivästymisiin. Uudenkarhea Night City Wire Special -videopätkä kuitenkin todistaa pelin rullaavan mukavan näyttävästi niin Xbox One X:llä kuin taaksepäin yhteensopivuuden ansiosta myös Series X:llä. Konsoleista peli saadaan Microsoftin masiinoiden lisäksi PlayStation 4:lle sekä PlayStation 5:lle, PC:n ja Stadian ohella tietenkin.

Cyberpunk 2077 julkaistaan joulukuun 10. päivä, mikäli viivästyksiä ei enää ilmene. Jotain infoa on luvassa jo tällä viikolla viidennen Night City Wire -lähetyksen pärähtäessä linjoille 19. marraskuuta kello 19:00.

