Orca paljastui toiseksi Dragon Quest XII: The Flames of Fate -kehittäjäksi

Orca vahvistui toiseksi tähän mennessä tunnetuksi Dragon Quest XII: The Flames of Faten yhteiskehittäjäksi Hexa Driven rinnalle.

Orca palkkaa parhaillaan Unreal Engine 5 -pelinkehittäjiä työstämään Dragon Quest XII: The Flames of Fatea ja jotain muuta vielä julkistamatonta Unreal Engine -pelisisältöä. Japanilainen kehittäjä on työskennellyt aiemmin Dragon Quest XI: Echoes of a Elusive Agen ja Dragon Quest XI S: Echoes of a Elusive Age - Definitive Editionin parissa yhdessä Square Enixin kanssa. Studio on kehittänyt myös Ace fight 7: Skies Unknown -peliä yhteistyössä Bandai Namcon kanssa.

Vielä päiväämättömään Dragon Quest -seikkailuun haetaan muun muassa animoijaa, tasosuunnittelijaa sekä hahmo- ja valotaiteilijoita.