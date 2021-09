Neil Druckmann toimii yhtenä The Last of Us -televisiosarjan ohjaajista

The Last of Us -pelien ohjaajana toiminut Neil Druckmann näyttäisi istahtavan samaiselle pallille myös kyseisiin peleihin pohjautuvan televisiosarjan parissa.

Directors Guild of Canadan tietokanta listaa Neil Druckmannin yhdeksi HBO:n The Last of Us -sarjan viidestä ohjaajasta. Muut nimetyt ohjaajat ovat Jasmila Zbanic, Peter Hoar sekä showrunner Craig Mazin ja pilottijakson vetovastuun ottanut Kantemir Balagov. Ensimmäinen kausi koostuu näillä näkymin kuudesta jaksosta, joten mitä ilmeisimmin joku ohjaaja hoitaa pestiä ainakin parin jakson verran.

The Last of Usin pääosissa nähdään Pedro Pascal Joelina, Bella Ramsey Ellienä, Merle Dandridge Marlenena sekä Gabriel Luna Tommynä.

Naughty Dogin pelikaksikkoon pohjautuva The Last of Us julkaistaan ensi vuoden aikana.

