Huhu: Bandai Namco suunnittelee Klonoan paluuta – uudet tavaramerkkihankinnat vihjailevat uusversioiden olevan suunnitelmissa

Bandai Namco haki Japanissa tavaramerkkiä Waffuu Encorelle sekä 1&2 Encorelle.

Japanilaisyhtiö käyttää maassa sanaa "encore" uudelleenjulkaisujensa yhteydessä. Esimerkiksi Katamari Damacy Reroll tottelee nimeä Katamari Damacy Encore, joten sanavalinta ei ole sattumaa.

“Waffuu” puolestaan on Klonoa-sarjasta tutun pääsankari Klonoan huudahdus ja pelisarjan nimi Japanissa. Bandai Namco hankki oikeudet nimiin Klonoa Encore ja Mr. Driller Encore jo syyskuussa 2019, joten uutisia tulevasta uudelleenjulkaisusta saattaa olla tulossa lähiaikoina. 1&2 Encore -tavaramerkki puolestaan viittaa todennäköisesti kokoelmaan, joka sisältää Klonoa-pelisarjan kaksi ensimmäistä osaa: Klonoa: Door to Phantomilen ja Klonoa 2: Lunatea’s Veilin.

Tasohyppelysarjalla on pitkät perinteet, sillä ensiosa Klonoa: Door to Phantomile julkaistiin PlayStationille jo vuonna 1998. Klonoan seikkailuja on nähty niin PlayStation 2:lla, Game Boy Advancella kuin WonderSwanillakin. Viimeisin julkaisu on vuonna 2009 Wiille tehty uusversio Klonoa, joka menestyi positiivisesta vastaanotosta huolimatta myyntien osalta heikosti.

Klonoa ei ollut ainoa pelisarja, jota Bandai Namco päivitteli tavaramerkkien osalta. Muun muassa Mr. Driller Encore ja Splatterhouse Encore löytyivät myös hankintalistalta, joten aika näyttää, mitä Bandai Namco tavaramerkeillään aikoo.