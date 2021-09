Palkkionmetsästäjä Boba Fettin oma sarja käynnistyy Disney Plus -palvelussa joulukuussa

Palkkionmetsästäjä Boba Fettin edesottamuksiin keskittyvä sarja The Book of Boba Fett käynnistyy joulukuussa, kerrotaan Star Warsin Twitter-tilillä.

Jo alkuperäisissä Star Wars -rainoissa nähty Boba Fett on saanut tulkitsijakseen The Mandalorianissakin roolin hoitaneen Temuera Morrisonin. Muista rooleista on vahvistettu vanha tuttu Fennec Shand, jonka näyttelijänä nähdään Ming-Na Wen. Kahdeksan jaksoa kattavan ensimmäisen kauden ohjaajiksi on pestattu nimekästä porukkaa, ovathan mukana ainakin Robert Rodriguez, Bryce Dallas Howard, Dave Filoni sekä Jon Favreau.

The Book of Boba Fett starttailee viikottaista julkaistahtiaan joulukuun 29. päivä.