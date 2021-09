Enää ei olla vuotojen varassa: lokakuun PlayStation Plus -ilmaispelit paljastettiin virallisesti

Lokakuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä.

Joitakin päiviä sitten verkkoon vuotanut lista piti kuin pitikin paikkansa, sillä kuukauden kattaus näyttää seuraavanlaiselta:

Hell Let Loose (PlayStation 5)

PGA Tour 2K21 (PlayStation 4)

Mortal Kombat X (PlayStation 4)

Hell Let Loose on räiskintäpeli, jossa sata pelaajaa ottaa yhteen toisen maailmansodan inspiroimilla taistelutantereilla. Kickstarterina alkunsa saaneessa tuotoksessa kommunikointi on avainasemassa, sillä kummankin puolen komentajat voivat omilla toimillaan vaikuttaa taistelun kulkuun.

PGA Tour 2K21 vie kokijansa aitojen golfviheriöiden äärelle urheilulajin tähtien kera. Tarjolla on uramoodi sekä moninpelaamista joko paikallisesti tai verkon ylitse.

Mortal Kombat X tarjoaa pelaajilleen veristä mätkintää 24 hahmolla sekä paikallisella että verkon välityksellä pelattavalla moninpelillä kyyditettynä.

Kolmikko saapuu ladattavaksi päivämäärällä 5.10. Sitä ennen tarjolla on syyskuun kattaus, jonka voi katsastaa tämän uutisen (klik) kautta.