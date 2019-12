Pelaaja-lehden joukkorahoituskampanja saavutti heittämällä tavoitteensa – Suomen PlayStation-historia pian yksissä kansissa

Pelaaja-lehden kirjaprojektin taakse valjastettu joukkorahoituskampanja on saavuttanut tavoitteensa varsin sukkelaan tyyliin.

Suomen PlayStation-historian samojen kansien väliin niputtava PlayStation-kansa-teos haali 10 000 euron tavoitteensa kasaan vajaassa kahdessa viikossa. Tällä hetkellä projektin takana on parisataa mesenaattia, rahoitussumman huidellessa yli 11 000 eurossa. Mainiosti käynnistynyttä Mesenaatti-kampanjaa on jäljellä vielä 24 päivää, joten varsin sievoinen rahoituspotti on taatusti luvassa.

Pelaaja-lehden kulttuuritoimittaja Janne Pyykkösen päätoimittama PlayStation-kansa on tarkoitus saada julkaistua kesällä 2020.