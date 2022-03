Pelialan kiitetty ja kiistelty analyytikko Michael Pachter: PlayStation on tuhoon tuomittu, lakkaa olemasta nykymuodossaan ilman muutoksia

Pelialan kiitetty ja kiistelty analyytikko Michael Pachter on jälleen vauhdissa.

Äskettäisessä RDX-podcastissa vieraillut Pachter ounasteli, että Sony on auttamattoman myöhässä kilpaillakseen Microsoftin Xbox Game Pass -palvelun kanssa. Hän toteaakin, että PlayStation häviää pelimarkkinoilta kymmenen vuoden sisään, mikäli Sony ei tule muuttamaan tapojaan.

"PlayStation on tuhoon tuomittu, luulen, että se lakkaa olemasta nykymuodossaan, jos se ei muutu", mies kertoo.

"He eivät voi kilpailla, heillä ei ole mahdollisuutta tehdä niin. Kyse ei ole muutaman vuoden jäljessä olemisesta, kyseessä on vain niin ylitsepääsemätön kuilu. Tässä muodossa PlayStation kestää enintään kymmenen vuotta."

Raflaavasta lausahduksesta huolimatta Patcher tarkoittaa olemassa olon lakkaamisella nykymuodossaan toimivaa PlayStation-bisnestä. Hänen mielestään Sonyn täytyy muuttaa PlayStation-brändiä uusia markkinoita tavoittaakseen.

Muutoksia on toki jo ollut ilmassa, sillä useampi aiemmin vain PlayStation-konsoleilla nähty peli on löytänyt tiensä myös PC-pelaajien ulottuville. Tästä hyvinä esimerkkeinä toimivat esimerkiksi God of War -seikkailu sekä Horizon Zero Dawn. Unohtaa ei myöskään sovi useampia elokuva- ja sarjatuotantoja, joita pelijätin nimikkeistä ollaan työstämässä.

Lisää aiheesta: