Twisted Metal -peleihin perustuva sarja löysi Marvel-elokuvista tutun johtohahmonsa

Anthony Mackiella menee lujaa. Muun muassa Marvel-filmeissä ja The Falcon and the Winter Soldier -sarjassa nähty näyttelijä suuntaa pian katseensa Twisted Metal -peleihin perustuvaan televisiosarjaan.

Deadline-sivuston mukaan Mackie astuu projektin päärooliin, John Doe -hahmon saappaisiin. Näyttelemisen lisäksi miehen kerrotaan toimivan sarjan vastaavana tuottajana.

"Olemme innoissamme siitä, että Anthony Mackie on mukana. Hänen kykynsä yhdistää komediaa, toimintaa ja draamaa on täydellinen kieroutuneeseen maailmaan, jota luomme", kertoo PlayStation Productionsin johtaja Asad Qizilbash käyttäen Twisted-sanaa kyseiseen maailmaan viitatessaan.

Sarjan kerrotaan olevan korkeaoktaaninen toimintakomedia, jossa moottoriturpaiselle ulkopuoliselle tarjotaan mahdollisuutta parempaan elämään, mutta vain jos hänen onnistuu toimittamaan salaperäisen paketin postapokalyptisen joutomaan läpi. Jaksojen kerrotaan olevan puolituntisia, mutta vielä ei ole selvillä mitä kautta niitä päästään aikanaan katsomaan.

