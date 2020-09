Pelikasvattajien verkoston Pelit ja Oppiminen -verkkoseminaari järjestetään lokakuussa

Pelikasvattajien verkosto järjestää Pelit ja Oppiminen -webinaarin.

Pelit ja pelaaminen on tärkeä osa lasten sekä nuorten elämää. Suomalaisen pelaajabarometrin (2018) mukaan 76.1 prosenttia väestöstä pelaa digitaalisia pelejä ja nuoret aikuiset ovat aktiivisin pelaajaryhmä.

Pelit ovat nuorille aikuisille yksi läheisimmistä taiteen muodoista. Pelaamisen kasvava merkitys lasten ja nuorten elämässä synnyttää myös tarpeen ymmärtää pelejä paremmin, erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Pelikasvattajien verkosto on ryhmä pelikasvatuksesta ja pelikulttuurista kiinnostuneille ammattilaisille ja peliharrastajille.

Pelikasvattajien verkosto kutsuu nyt kouluttajia, tutkijoita ja pelinkehittäjiä yhden päivän kestävään seminaariin. Tarkoitus on etsiä yhdessä merkityksellisiä ja mielekkäitä tapoja olla mukana pelaamisessa ja peleissä. Päivän tavoitteena on aloittaa vuoropuhelu tuomalla kouluttajat, tutkijat ja pelinkehittäjät yhteen jakamaan kokemuksiaan.

Mukana luennoimassa ja keskustelemassa ovat muun muassa pääpuhuja Iain Donald (Abertayn yliopisto), Emilia Kärkäs and Marianne Määttä (Female Gaming Finland), Jussi Loukiainen (Platonic Partnership), Mikael Matveinen (Lingon Games, ShareMob, the IGDA Finland Vaasa Hub) sekä Tanja Sihvonen (Vaasan yliopisto). Koko päiväohjelma puhujineen on nähtävissä tästä.

Verkkoseminaari järjestetään 8. lokakuuta 2020, kello 13.00 – 17.00 ja se on täysin maksuton kaikille osallistujille.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan tällä lomakkeella keskiyöhön 1.10.2020 saakka.