Ubisoft tuo Assassin's Creedin ja Splinter Cellin VR:lle

Ubisoft on ilmoittanut tuovansa Splinter Cell- ja Assassin's Creed -pelisarjansa VR:lle.

Ubisoft teki paljastuksen osana Facebookin VR-tapahtumaa aiemmin tällä viikolla. Facebook Connectin pääosassa olivat uudet Oculus Quest 2 -lasit, mutta Ubisoftin uutiset tekivät myös vaikutuksen yleisöön.

Splinter Cell- ja Assassin's Creed -VR-pelejä työstetään neljän Ubisoftin studion yhteistyönä. Nimikkeet tulevat yksinoikeudella Oculukselle.

Molempia projekteja johtaa Ubisoftin Red Storm Entertainment, joka tunnetaan työstään muun muassa VR-nimikkeiden Werewolves Within ja Star Trek: Bridge Crew parissa. Studio on tehnyt myös uraauurtavaa työtä Tom Clancy -sarjan peleissä, esimerkkeinä Rainbow Six ja Ghost Recon.