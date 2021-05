Perusteltu huhu: Netflix pyrkii videopelimarkkinoille

Netflix aikoo laajentaa videopeleihin, The Information -lehden nimettömät lähteet kertovat.

Netflixin kerrotaan lähestyneen pelialan johtopaikkojen veteraaneja palkatakseen heidät. Techaradarin Netflixin tiedottajalta vastaanottama lausunto tukee kertomusta:

"Jäsenemme arvostavat sisältömme monipuolisutta ja laatua. Siksi olemme jatkuvasti laajentaneet tarjontaamme - sarjoista dokumentteihin, elokuviin, alkuperäiskielisiin ja tosi-tv:hen. Jäsenet nauttivat myös suoremmasta osallistumisesta rakastamiinsa tarinoihin - interaktiivisten ohjelmien, kuten Bandersnatchin ja You v. Wildin, tai Stranger Thingsiin, La Casa de Papeliin ja To All the Boysiin perustuvien pelien kautta. Joten olemme innoissamme voidessamme tehdä enemmän interaktiivisen viihteen kanssa."